Bestuurder en kind (5) blijven ongedeerd bij ongeval in Roeselare

Donderdagochtend gebeurde er omstreeks 10.35 uur een kop-staartaanrijding langs de Westlaan, ter hoogte van het tankstation LUKoil.

Daarbij geraakten twee wagens betrokken. Een 5-jarig kind dat als passagier mee was in een van de betrokken wagens klaagde na de aanrijding over pijn in zijn hoofd. Een ambulance snelde ter plaatse. De jongen kreeg een uitgebreide check-up.

Uiteindelijk bleek alles in orde te zijn. Beide wagens liepen bij de kop-staartaanrijding redelijk wat schade op.

