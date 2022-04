Bestuurder die zwaar ongeval veroorzaakt, slaat op de vlucht in Ruddervoorde

Vrijdagavond even voor 23.00 uur gebeurde op de E403 in de richting van Brugge een zwaar ongeval. Een personenwagen reed tegen hoge snelheid achteraan in op een andere wagen. Door de botsing ging die tweede van de weg en belandde op zijn dak in de gracht.

Getuigen die de eerste wagen, een Audi, eerder zagen voorbij razen en gestopt waren om te helpen, zagen hoe de bestuurder de benen nam en het bos in vluchtte. Dit terwijl in de wagen die hij aanreed een persoon gekneld zat. De andere inzittende kon op eigen kracht het voertuig verlaten. De hulpdiensten hadden meer dan 45 minuten nodig om de man te bevrijden.

Hij werd met een rugletsel overgebracht naar het ziekenhuis, maar bleef de hele tijd bij bewustzijn. De politie deed nog een zoekactie in het bos naar de weggelopen bestuurder, maar dat leverde niks op. De man wordt opgespoord. Door het ongeval was enkel de rechterrijstrook vrij. Maar dat leverde gezien het late uur geen probleem op.

(JVM)