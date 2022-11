Bestuurder bijna één uur gekneld in wagen bij frontale botsing in ‘s Heerwillems

Dinsdagmorgen omstreeks 5.30 uur gebeurde een zwaar ongeval op de baan tussen Veurne en Pervijze.

Twee wagens reden er in een bocht frontaal op elkaar in. Een Engelse bestuurder zat bijna één uur gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd zwaar gewond. De andere bestuurder kon zelf zijn voertuig verlaten en werd licht gewond. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. Door het ongeval was er beurtelings verkeer op de plaats van de aanrijding.

Op het ogenblik van de aanrijding was het aan het regenen wat het wegdek glad maakte. Of de regen ook effectief aan de oorzaak van het ongeval ligt, moet nog blijken. Hoe dan ook: op de bochtige baan tussen Veurne en Pervijze zijn al tal van zware ongevallen gebeurd. (JT)