Bestuurder bestelwagen vergeet handrem, voertuig bolt van helling tegen gevel schoolrefter: “Alle kinderen ongedeerd”

Op het schoolterrein van Inspirant Aan Zee in Oostduinkerke gebeurde er dinsdagmiddag een opmerkelijk incident. Een grote bestelwagen bolde een helling af en boorde zich in een gevel vlakbij een refter. “Enkele kinderen waren er aan het eten maar gelukkig bleef iedereen ongedeerd. De schade is vooral in de gang ernaast”, zegt directeur Nathalie Gyselinck.

Het incident gebeurde dinsdagmiddag achteraan de BuSo school Inspirant Aan Zee in de Albert I Laan in Oostduinkerke. Een Ford Transit bolde er plots een lange helling af en maakte zo steeds meer vaart. De grote bestelwagen boorde zich beneden in de gevel van het schoolgebouw.

“Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van de bestelwagen zich had geparkeerd en de handrem vergat”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Er vielen geen gewonden.”

Kinderen aan het eten

“Het ongeval gebeurde om 12 uur op het domein van Inspirant aan Zee maar aan het gebouw van het bijzonder lager onderwijs De Strandloper” zegt directeur Nathalie Gyselinck. “De bestelwagen bolde de helling af en nam zo steeds meer vaart. Op het einde reed hij over een losplaats aan de refter van de school en kwam zo tegen de gevel terecht. In de refter en keuken waren enkele kinderen aanwezig maar zij bleven allemaal ongedeerd. Wel waren ze flink onder de indruk. Samen met de leerkrachten zorgen we voor de nodige begeleiding en zelf doe ik een rondgang in de klassen om iedereen informatie te geven. Er wordt ook een brief verstuurd aan de ouders. In de refter zelf is er geen schade want de bestelwagen boorde zich vooral in de gang naast de refter. Daar is er wel behoorlijk wat schade aan de deur en ramen en lag er glas binnen. Dat moet opgeruimd en dichtgemaakt worden. Al bij al zijn we opgelucht dat dit niet erger is.”

Na de vaststellingen door de politie kwam een takelwagen ter plaatse om de bestelwagen naar boven te halen en weg te takelen. De schade werd daarna tijdelijk hersteld. (JH)