Bestuurder belandt met wagen in voortuin: schade is groot, maar geen zwaargewonden

Een bestuurder van een Seat Ibiza belandde dinsdagavond op het gehucht Marialoop bij Tielt met zijn wagen in een tuin. De wagen kwam tot stilstand tegen de woning. Bij het voorval geraakte er niemand zwaargewond, de schade aan de tuin en de wagen is wel groot.

Een man uit Meulebeke reed dinsdagavond iets na 22 uur het gehucht Marialoop, vanuit de richting Tielt, binnen. Net over de wegversmalling liep het echter verkeerd. De man verloor de controle over het stuur van zijn Seat. De wagen schoof links naast de weg en knalde door een haagje de oprit van een woning op. Daarna raakte het voertuig nog enkele buxusplanten. Nadat de chauffeur ook een boom niet kon ontwijken, bolde de Seat tegen de woning. “We zouden net gaan slapen. Dat was toch even schrikken. In het rustige Marialoop maak ik dit niet vlug mee”, aldus de bewoonster, wiens woning wel ver van de straatkant gebouwd werd.

Grote ravage

De vrouw ging onmiddellijk kijken wat er gaande was. Buiten trof ze de bestuurder in zijn voertuig aan. De man was bij bewustzijn en werd even later ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Hij houdt geen zware verwondingen over aan het ongeval. De schade aan zijn voertuig is wel erg groot. Een takelwagen kwam ter plaatse om de Seat uit de tuin te halen. Ook in de tuin is de ravage groot. “Ook de muur van onze woning vertoont enkele barsten, maar dit kon nog veel erger afgelopen zijn. Gelukkig heeft die boom de wagen toch wat kunnen afremmen”, aldus de bewoonster.