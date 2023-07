Bestuurder belandt met auto naast E40 in Booitshoeke

Op de E40 in Booitshoeke (Veurne) kwam het dinsdagmiddag om 15.50 uur tot een verkeersongeval. Een Audi belandde er naast de snelweg in de zachte berm. Niemand raakte ernstig gewond.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 15.50 uur toen de bestuurder van een Audi richting Veurne reed. Even voor de afrit van Oostduinkerke ging het om een onduidelijke reden verkeerd. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde rechts naast de snelweg in de zachte berm.

Geen gewonden

De wagen belandde daarbij niet in de gracht. Getuigen belden de hulpdiensten op waarna een ziekenwagen en de wegpolitie ter plaatse gingen. De ambulanciers ontfermden zich over de inzittenden, maar niemand raakte ernstig gewond. Door de aanwezigheid van de ziekenwagen op de pechstrook werd ook de brandweer opgeroepen om signalisatie op de weg te plaatsen en de situatie te beveiligen. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. Er was amper verkeershinder. (JH)