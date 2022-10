Bestuurder belandt met auto die hij steelt van zijn zus tegen Veritaswinkel op Ieperse Grote Markt

Op de Grote Markt in Ieper is in de nacht van maandag op dinsdag een auto tegen de gevel van de Veritaswinkel beland. De twee inzittenden vluchtten weg maar konden opgepakt worden.

Rond 2.30 uur verloor de chauffeur om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Met de Renault Captur kwam hij tegen de gevel van de winkel in kledij, accessoires en hobbyartikelen terecht. Door de klap ontstond er een grote barst in de stenen muur. De twee inzittenden zetten het op een lopen, maar de passagier gaf zich al snel aan. De chauffeur kon even later langs de Zonnebeekseweg worden geklist. De brandweer van de zone Westhoek snelde ter plaatse om hulp te bieden en de stabiliteit van het pand te onderzoeken.

Ondertussen kwam het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper met de nodige informatie. “De bestuurder en de passagier, beiden uit Ieper, waren net 18 jaar geworden”, klinkt het. “De bestuurder had de wagen van zijn zus gestolen en had geen rijbewijs. Na het ongeval is hij weggelopen, maar hij kon wat later aangetroffen worden. De passagier raakte gewond en moet geopereerd worden aan de arm. De bestuurder is verhoord, maar kon daarna beschikken.”