Bestuurder belandt in gracht langs doodlopende weg

Donderdagavond even voor 19 uur gebeurde in de Azalealaan in Zedelgem een ongeval.

De bestuurder van een personenwagen verloor de controle over zijn voertuig en belandde in de gracht. De Azalealaan is een doodlopende, deels onverharde weg waar zeker niet hard kan gereden worden.

Hoe de bestuurder de controle over zijn verloor wordt onderzocht. Initieel werd melding gemaakt dat de bestuurder gekneld zat, maar dat bleek niet te kloppen. Hij kon met hulp van derden zijn voertuig verlaten. De opgeroepen brandweer kon dan ook vlug terug richting kazerne. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis.