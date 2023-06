Bestuurder (83) duwt op verkeerde pedaal en belandt in het water in Ieper: “Dit kon erger afgelopen zijn”

In het centrum van Ieper is een wagen in de waterloop gereden langs de Masscheleinlaan. Het voertuig begon snel te zinken, maar dankzij de snelle interventie van de hulpdiensten kon de inzittende van 83 jaar bevrijd worden.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 12.30 uur. Een 83-jarige buurtbewoner reed op de Ieperse Masscheleinlaan, maar dat liep plots volledig fout. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper had de man een verkeerde pedaal ingedrukt en reed hij daardoor het water in.

“De hulpdiensten waren snel ter plaatse”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Een spoedarts sprong als eerste in het water. Samen met de spoedarts konden twee inspecteurs van ons flexteam de bestuurder uit zijn vollopende wagen bevrijden.”

Snelle reactie

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij stelt het goed”, vervolgt Verdru. “Behalve wat natte kleren zou hij er niks aan overgehouden hebben. Dit kon erger afgelopen zijn. Dankzij de snelle reactie van de hulpdiensten is erger voorkomen.”

De Masscheleinlaan bleef plaatselijk nog even onderbreken. “De takelwerken zorgen voor wat hinder in de straat, probeer om te rijden”, aldus nog Verdru. (TP)