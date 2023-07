Bestuurder (80) naar ziekenhuis na botsing met politiecombi die prioritair reed

Maandagochtend raakten een politiecombi en een personenwagen betrokken in een verkeersongeval op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Elisabethlaan in Oostende.

Het ongeval gebeurde om 10.30 uur. Een politievoertuig reed prioritair in de Torhoutsesteenweg, komende van Gistel, en wou het kruispunt dwarsen. Op dat moment kwam een auto vanuit de Elisabethlaan aangereden die door het groene licht reed in de richting van het Kennedyrondpunt. Het kwam tot een botsing waarbij de politiecombi in de linkerflank werd geraakt.

Verkeershinder

Niemand raakte bij het ongeval gewond, al werd de 80-jarige bestuurder toch voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde op een druk kruispunt en daarom ontstond enige verkeershinder.

De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen en het voertuig van de 80-jarige bestuurder moest worden getakeld. De politiezone Middelkerke kwam de vaststellingen doen, zoals dat hoort als een politievoertuig betrokken is bij een ongeluk. Geen enkele van de betrokkenen legde een negatieve ademtest af.