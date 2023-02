Bestuurder (60) uit Oudenburg overleden na frontale botsing tussen BMW en Porsche in De Haan

Woensdagavond rond 22 uur gebeurde op de Oostendsesteenweg op de grens van Houtave en De Haan een bijzonder zwaar verkeersongeval. Een 60-jarige BMW-bestuurder uit Oudenburg overleefde de klap niet.

De kleine BMW-sportwagen kwam er frontaal in botsing met een zware SUV Porsche Cayenne met Poolse nummerplaat. De klap was enorm. Van de BMW bleef werkelijk niets over. Voor de bestuurder (60) uit Oudenburg kwam alle hulp te laat. De drie inzittenden van de SUV werden naar het ziekenhuis overgebracht. Zij raakten lichtgewond.

Door het ongeval was de baan urenlang afgesloten voor alle verkeer. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de juist toedracht van het ongeval te achterhalen. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Pas diep in de nacht konden de wagens getakeld worden en werd de weg vrijgegeven.