Bestuurder (55) wordt onwel en crasht tegen garage in Wervik

In wookwijk Het Park in Wervik reed een wagen donderdagavond 20 juli in op de hoek van een garage. De bestuurder werd onwel. Hij legde nadien een negatieve alcoholtest af.

De crash gebeurde ter hoogte van een garagecomplex aan het kruispunt van de Gosserieslaan en Jean Verhaeghestraat in Wervik. Door de aanrijding was een gat geslagen in de hoek van een van de garages.

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 19.19 uur. Volgens vaststellingen van de politie vielen er geen gewonden. De bestuurder – een man van 55 jaar uit Wervik – was onwel geworden.

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de aangereden garage te stutten. Takeldienst Depannage Rik werd opgeroepen om de auto te takelen. Twee mannen kwamen de inboedel van de garage controleren.

“Wij delen deze garage”, vertelden ze. “Er staat onder meer een motor, scooter, fiets en barbecues. We hebben geen schade vastgesteld aan de inboedel. Omwille van het grote gat bekijken we nog hoe we een en ander in veiligheid kunnen brengen, zodat er niks gestolen wordt.” (TP)