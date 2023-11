Bestuurder (48) belandt óp betonblokken bij ongeval in Knokke-Heist

Een 48-jarige man veroorzaakte vrijdagavond een bizar verkeersongeval in Knokke-Heist. De veertiger miste een bocht en belandde óp enkele betonblokken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.15 uur in de Elisabethlaan ter hoogte van de Heldentorens in Heist. Een bestuurder (48) miste de bocht en reed in op enkele betonblokken. Zijn wagen, een Audi Q5, bleef bijgevolg op de betonblokken staan. Hij raakte niet gewond, maar wellicht krijgt het ongeval nog een staartje. De politie kwam de nodige vaststellingen doen. (MM)