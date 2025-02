Bestuurder (37) verliest controle over stuur en knalt tegen elektriciteitspaal: bestuurder lichtgewond

Langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene knalde een 37-jarige man uit Roeselare maandagochtend omstreeks 6.30 uur met zijn wagen tegen een elektriciteitspaal.

De man reed met zijn Toyota in de richting van Sint-Eloois-Winkel, maar verloor net over het kruispunt met de Ieperseweg de controle over het stuur van zijn voertuig. De wagen raakte rechts van de weg en knalde tegen een elektriciteitspaal. Die brak na de klap af.

De bestuurder van de Toyota geraakte bij het ongeval lichtgewond. Zijn beschadigd voertuig moest getakeld worden. Medewerkers van Fluvius kwamen ter plaatse om de elektriciteitspaal weg te halen en te vervangen.