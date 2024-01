Bestuurder (26) overlijdt nadat auto in brand vliegt na crash tegen boom

Zondagmorgen vroeg gebeurde op de Leopoldsvaart-Noord in Damme een dodelijk ongeval. Een personenwagen die in de richting van Damme reed week even na 3 uur ter hoogte van de Heernisstraat af van de weg en kwam frontaal tegen een boom terecht.

Door de klap vatte de wagen onmiddellijk vuur en kwam die in het midden van de weg te staan. De bestuurder, een jongeman van 26, kon zichzelf niet bevrijden en stierf in de wagen die zo goed als volledig uitbrandde.

De weg was door het ongeval lange tijd afgesloten om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken.

