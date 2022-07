Bestuurder (23) ramt paal van trajectcontrole in Ichtegem en pleegt vluchtmisdrijf

Zaterdagochtend om 05:45 uur merkten twee agenten een leeg voertuig op in de Oostendesteenweg in Ichtegem. De auto ramde de paal van de trajectcontrole en de bestuurder was nergens te zien.

“Uit verder onderzoek is gebleken dat de bestuurder een jongeman van 23 is”, klinkt het bij de politiezone. Hij reed vanuit Torhout richting Oostende. Ter hoogte van kilometerpaal 16.3 verloor hij de controle over zijn stuur en reed hij de paal van de trajectcontrole aan.”

Vluchtmisdrijf

“Het voertuig kwam enkele tientallen meters verder tot stilstand. De bestuurder sloot zijn voertuig af en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. Het voertuig werd getakeld.”

De politie doet nog verder onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.