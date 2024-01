Bestuurder (22) uit Wervik lichtgewond na flinke klap in gracht met auto in Houthulst

Een 22-jarige man uit Wervik raakte maandagochtend vroeg lichtgewond bij een verkeersongeluk in Houthulst. De man belandde met zijn auto in de gracht.

Het verkeersongeluk gebeurde rond 6 uur in de Poelkapellestraat in Houthulst. Een 22-jarige man uit Wervik reed er in de richting van het centrum toen hij plots de controle verloor over zijn voertuig.

“De man was met zijn Peugeot 208 onderweg om naar zijn werk te gaan”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Om een onduidelijke reden ging hij van de weg af en kwam in de gracht terecht. Het moet een flinke klap geweest zijn, want op de weg lagen verschillende brokstukken. De motorkap van de wagen was ook vernield en de airbags ploften uit. De 22-jarige man kon op eigen kracht zijn wagen verlaten en werd door een ziekenwagen meegenomen naar het ziekenhuis voor een check-up.”

De politie zelf deed de nodige vaststellingen en regelde het verkeer. De wagen werd getakeld. De brandweer van Houthulst kwam nog ter plaatse om het wegdek op te ruimen. (JH)