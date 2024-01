Bestuurder (21) overleden nadat auto slipt op glad wegdek in Veurne

Bij een verkeersongeval in Houtem bij Veurne is donderdagavond een 21-jarige bestuurder om het leven gekomen. De man ging met zijn wagen uit de bocht en belandde in een beek. Hij werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar kwam daar later te overlijden.

Temperaturen rond het vriespunt en enkele winterse buien zorgden donderdagavond- en nacht en vrijdagmorgen voor spekgladde wegen in de Westhoek en andere delen van West-Vlaanderen. Vooral op landelijke wegen was het opletten op de weg.

Op verschillende plaatsen in de provincie gebeurden al verkeersongevallen. In Houtem bij Veurne kwam het donderdagavond tot een zwaar ongeval. De feiten speelden zich af langs de Moeresteenweg, een landelijke weg tussen de Veurnse deelgemeenten De Moeren en Houtem. Rond 21.30 uur slipte een wagen in een bocht door de gladheid van het wegdek en reed dwars door een muurtje om enkele meters dieper op zijn flank in een beek tot stilstand te komen.

Gekneld

De brandweer, MUG, ziekenwagen en politie snelden ter plaatse. De 21-jarige bestuurder van de personenwagen Fiat Punto, zat alleen in de wagen en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd ter plaatse gereanimeerd door een MUG-team. De jongeman werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later kwam te overlijden. De ouders van de bestuurder, die met hun wagen hetzelfde traject volgden, zouden het ongeval hebben zien gebeuren.

Er werd een deskundige van het parket aangesteld, die de omstandigheden ter plaatse kwam onderzoeken. (DM)