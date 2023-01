Bestuurder (21) belandt met wagen tegen vangrails op afrit E40 in Oostkamp

Op de afrit van de E40 in Oostkamp belandde dinsdagochtend een wagen in de vangrails. De 21-jarige bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur. De 21-jarige man uit Oostende was op weg naar een sollicitatiegesprek en wou met zijn personenwagen de afrit nemen in Oostkamp. In de bocht ging het mis. De twintiger verloor de controle over het stuur en belandde aan de linkerkant tegen de vangrails. Vervolgens kwam hij tot stilstand aan de rechterkant van de afrit.

De materiële schade was aanzienlijk, maar noemenswaardige verwondingen liep de man niet op. De brandweer kwam ter plaatse, maar op dat moment was de man al zelf uit zijn voertuig gestapt. De wegpolitie regelde het verkeer op de afrit in afwachting van de takelwerken. (MM)