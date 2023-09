Bestelwagen uitgebrand op afrit van E17

Op de afrit van de E17 in Waregem is maandagmiddag een auto volledig uitgebrand. Rond 11.30 uur viel de zwarte Volkswagen plots stil midden op de afrit.

Een pechstrook is daar niet voorzien, dus kon de bestuurster haar voertuig enkel nog naar de zijkant van de weg sturen. Daar vatte de bestelwagen vrijwel meteen vuur. De automobiliste kon op tijd de auto verlaten. Die stond in geen tijd in lichterlaaie. Een zwarte rookpluim was tot ver te zien. De brandweer kwam ter plaatse en had de autobrand snel onder controle. De Volkswagen brandde toch volledig uit.

Afrit afgesloten

Tijdens de bluswerken was de afrit korte tijd volledig afgesloten, later was een rijstrook opnieuw beschikbaar. Dit veroorzaakte enige verkeershinder ter hoogte van afrit Waregem.