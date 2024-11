Bestelwagen rijdt woning binnen in Sint-Denijs, 11-jarig meisje komt met de schrik vrij

Dinsdagavond gebeurde een spectaculair ongeval in de Kooigemstraat in Sint-Denijs bij Zwevegem. Het was rond 19.45 uur toen een lichte bestelwagen uit de richting van Kooigem kwam en aan de bocht, aan de splitsing met Ter Klare, gewoon rechtdoor reed over de oprit van een woning om dan tegen die woning tot stilstand te komen. De bestuurder, een man uit Heestert, ging niet in de remmen zodat de klap vrij hevig was.

Aan het raam in de woning zat een meisje van 11 jaar naar televisie te kijken. Ze was danig onder de indruk en werd ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder raakte lichtgewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Hij was over zijn theewater, dat eens hij in de ambulance zat, hij het op een lopen zette. De politie kon hem echter snel te pakken krijgen. Van een getuige konden we vernemen dat de bestuurder de weg nochtans goed kent, maar dat hij met enkele vrienden pintjes had gedronken.

De schade aan de woning is vrij groot. Mensen van de technische dienst van de gemeente kwamen ter plaatse om het gat in de muur voorlopig dicht te maken.