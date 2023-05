Bestelwagen rijdt tegen boom en eindigt op z’n zij

Dinsdagavond rond kwart voor zes gebeurde langs de Steenstraat in Zuidschote, een deelgemeente van Ieper, een opmerkelijk ongeval.

Een Mercedes Sprinter die vanuit Elverdinge richting Zuidschote reed, week om nog onduidelijke reden van zijn rijvak af en botste hierbij tegen een boom, waarna deze op de zijkant dwars over de weg kwam te liggen.

De bestuurder van de bestelwagen kon op eigen houtje uit het voertuig klauteren. De bestuurder werd voor een check-up meegenomen naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de nodige signalisatie te voorzien en de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval was de Steenstraat enkele uren in beide richtingen afgesloten. (DBI)