Bestelwagen rijdt in op file in Brugge door boerenprotest: slachtoffer zwaargewond afgevoerd

In Brugge is donderdagochtend een verkeersongeval gebeurd op de Expresweg. Een wagen reed daar in op een file die was ontstaan door het boerenprotest. Bij de politie bevestigen ze dat er twee gewonden vielen, waaronder één persoon die zwaargewond is.

Het ongeval gebeurde even na 9 uur tijdens de ochtendspits. “Ter hoogte van de Blauwe Toren reed een bestelwagen in op de file”, klinkt het bij de politie. Die file was het gevolg van het boerenprotest dat nu al enkele dagen bezig is in Zeebrugge. De politie deed bij het ongeval de nodige vaststellingen. Eén inzittende raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Een tweede persoon liep lichte verwondingen op. (MM)