Bestelwagen rijdt in op bushokje: meisje (15) overleden, twee zwaargewonden buiten levensgevaar

Een vijftienjarig meisje is in Wielsbeke om het leven gekomen nadat een bestelwagen inreed op het bushokje waar ze zat te wachten. Naast haar zat haar moeder en nog een derde vrouw, zij raakten beiden zwaargewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

De ravage op de hoek van de Vierlindenstraat is enorm, het bushokje is met de grond gelijk gemaakt. Iets voor 14 uur maandagmiddag kwamen twee bestelwagens van hetzelfde bedrijf vanuit Ooigem aangereden op de Ooigemstraat. Een van de chauffeurs verloor om onduidelijke redenen de controle over het stuur. Hij week sterk uit naar links, dwarste het ander baanvak en ramde vervolgens het bushokje aan de kant van de weg.

Niet onder invloed

Achteraf bleek de chauffeur, een 64-jarige man uit Zonnebeke, negatief te testen op drugs en alcohol. Hij was volgens de eerste vaststellingen ook niet op zijn gsm bezig. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Zware tol

De menselijke tol is immers erg zwaar. In het bushokje zaten drie personen te wachten, een moeder en een dochter uit Wielsbeke en nog een derde persoon. Het meisje was er het ergst aan toe. Zij werd ter plaatse gereanimeerd, maar hulp kon niet meer baten en ze overleed. Haar moeder werd levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook het derde slachtoffer raakte zwaargewond. In de vooravond liet het parket weten dat beide zwaargewonde vrouwen buiten levensgevaar zijn.

“Er is hier zelden iemand aan het wachten op de bus, en nu zijn er plots drie mensen weggemaaid, onvoorstelbaar” – burgemeester Jan Stevens

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na het ongeval. Een MUG-helikopter stond een tijdlang standby, maar moest later weer vertrekken. Ook burgemeester Jan Stevens kwam poolshoogte nemen op de plaats van de ramp. “Het is niet te begrijpen”, aldus de burgemeester. “Ik passeer zelf dagelijks langs dit bushokje en zie hier zelden iemand wachten op de bus. Nu zijn er door een vreselijke samenloop van omstandigheden drie mensen weggemaaid, onvoorstelbaar.”

Door het ongeval was het kruispunt enkele uren afgesloten voor alle verkeer. (JF)