In de Ooigemstraat in Wielsbeke zijn maandagmiddag drie personen gewond geraakt bij een ongeval met een bestelwagen. Dat voertuig reed in op een bushokje, waar drie vrouwen zaten. Twee van hen raakten zwaargewond, één vrouw is kritiek.

De oorzaak van dit ongeval is nog niet duidelijk. De omstandigheden worden onderzocht. De straat is volledig afgesloten voor alle verkeer. (bron: HLN.be)

Later meer.