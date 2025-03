Bestelwagen ramt bushok omver na aanrijding door Tesla

Vrijdagavond vond op de kruising tussen de Knokstraat en de Tieltsteenweg in Oostrozebeke een ferm ongeval plaats. Een zwarte Tesla wou vanuit de Knokstraat oversteken naar de Vijverstraat. De bestuurder vergat voorrang te verlenen en reed tot grote verrassing van het aanstormende verkeer de Tieltstraat op.

Een bestelwagen kon de Tesla niet meer ontwijken. Gelukkig vond de aanrijding aan de achterkant van de Tesla plaats, en werd de bestuurder niet vol in zijn zij geraakt. Maar daardoor week de bestelwagen wel volledig naar rechts af en botste hij op volle snelheid tegen een bushok.

Rally

Dat bushokje en een stuk omheining van een omwonende moesten eraan geloven. “Het is gelukkig maar materiële schade”, reageert de buur. “Het kon veel erger afgelopen zijn. Stel je voor dat er iemand in dat buskot zat, of erbuiten stond te wachten. Het is trouwens niet de eerste keer dat mijn omheining vernield wordt. Tijdens de rally vloog er ook al eens iemand van de weg af.”

De brandweer moest het buskot volledig afbreken en het wegdek opruimen. De Tieltsteenweg werd lange tijd voor een deel afgesloten. Zowel de bestelwagen als de Tesla werden getakeld. Niemand raakte zwaargewond.