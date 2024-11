Maandagmiddag liep het fout voor de bestuurder van een bestelwagen die op de E40 richting kust reed.

De man nam op de E40 de afslag naar Brugge toen hij door een nog onduidelijke reden de controle over zijn voertuig verloor en over de vangrail in de grasberm belandde.

Hij raakte daarbij lichtgewond. Zijn bestelwagen diende getakeld te worden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.