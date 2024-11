Bestelwagen over de kop in Zwevezele, bestuurder gewond

De Sprietstraat in Zwevezele was zaterdag een tijdlang gedeeltelijk afgesloten door een ongeval waarbij een bestelwagen over de kop ging.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.30 uur. Een man reed met zijn bestelwagen langs de Sprietstraat richting Lichtervelde. Bij een lichte bocht naar links ging het verkeerd. De man schatte de situatie fout in en verloor de controle over het stuur van zijn bestelwagen. Het voertuig belandde in de gracht naast de weg en ging over de kop.

De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. De man was bij bewustzijn, maar werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een takeldienst moest het beschadigde voertuig weg komen halen.