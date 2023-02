Bestelwagen mist rotonde en raakt twee paaltjes in Ingelmunster

Passanten langs de Bruggestraat in Ingelmunster merkten zaterdagochtend omstreeks 07.30 uur een geparkeerde, beschadigde bestelwagen op. In de bestelwagen zag men ook de bestuurder zitten.

De hulpdiensten werden verwittigd. De brandweer, een MUG-team en een ambulance snelden ter plaatse. Bij aankomst bleek alles in orde te zijn met de bestuurder. Hij had in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn bestelwagen over de vlakbij gelegen rotonde gereden en had daarbij twee paaltjes geraakt.

De man had zich na het voorval langs de weg geparkeerd. De brandweer reinigde het wegdek in de omgeving van de rotonde en vertrok daarna terug richting de kazerne.

(BF/ Foto BF)