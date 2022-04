Bestelwagen knalt tegen elektriciteitspaal, bestuurder lichtgewond

Woensdagmiddag even over 17 uur gebeurde in de Veldstraat op de grens van Sijsele en Sint-Kruis Brugge een spectaculair ongeval.

Een bestelwagen raakte in de smalle straat van de weg en reed in eerste instantie een verkeersbord, raakte vervolgens een betonnen elektriciteitspaal en eindigde uiteindelijk in een weide.

De klap was enorm. De elektriciteitspaal brak doormidden en kwam deels op de weg en deels in de weide terecht. Door de knal werden buurtbewoners opgeschrikt, die ter hulp schoten. Toen ze de bestuurder uit zijn voertuig wilden helpen was deze bewusteloos, maar hij kwam snel bij. De man was lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. In de straat viel door de omgevallen elektriciteitspaal de stroomvoorziening uit. Eandis kwam ter plaatse om de schade te herstellen. Ook de brandweer kwam ter plaatse om om het wegdek dat vol brokstukken lag op te ruimen. De politie deed de nodige vaststellingen.