Bestelwagen en auto zwaar beschadigd na aanrijding op landelijke weg

Op het platteland bij Sint-Juliaan gebeurde maandagnamiddag een aanrijding tussen een lichte vrachtwagen en een auto.

Op de landelijke Onze-Lieve-Vrouwstraat bij het dorp Sint-Juliaan in Langemark-Poelkapelle was er een aanrijding tussen een lichte vrachtwagen en een auto. Na de aanrijding kwam de bestelwagen in de gracht terecht. De inzittenden zouden niet gewond zijn. De bestuurster van de auto klaagde wel over pijn aan de rug en gaf aan om nog zelf naar het ziekenhuis te gaan voor een controle.

Beide voertuigen waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Door het ongeval bleef de Onze-Lieve-Vrouwstraat een tijdlang onderbroken voor het verkeer. (TP)