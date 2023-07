Bestelwagen crasht tegen boom in Heuvelland: bestuurder (28) gekneld, maar verwondingen vallen mee

Bij Wijtschate is vrijdag een lichte vrachtwagen tegen een boom gecrasht langs de Komenstraat. Het ongeval gebeurde in de buurt van het omstreden kruispunt Vier Koningen, dat pas is opengesteld na een fataal ongeval tien dagen eerder.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagvoormiddag even voor 11 uur. Een lichte vrachtwagen van het merk Citroën Berlingo reed op de Komenstraat en kwam van het kruispunt Vier Koningen, waar op 11 juli een dodelijke aanrijding gebeurde tussen een vrachtwagen en een bestelwagen.

Boom

In de eerste bocht van de Komenstraat vanaf Vier Koningen richting Mesen ging het mis: het voertuig belandde in de graskant aan de rechterkant van de weg en belandde met de bestuurszijde tegen een boom. De impact van de aanrijding situeerde zich net naast de deur van de bestuurder, een 28-jarige man uit Komen-Waasten.

Het slachtoffer zat gekneld en klaagde over pijn aan de rug, waarop Brandweer Westhoek ter plaatse kwam om de man te bevrijden via de kofferruimte van de Citroën Berlingo. De man werd met een ambulance en onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens politiezone Arro Ieper was hij niet zwaar gewond.

De plek van het ongeval bevindt zich op de grens tussen Komen-Waasten en de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate. “Het ongeval gebeurde aan de kant van Wijtschate”, bevestigt waarnemend burgemeester van Heuvelland Bart Vanacker (Gemeentebelangen), die ter plaatse kwam om poolshoogte te nemen. Tijdens de interventie van de hulpdiensten was de Komenstaat plaatselijk een tijdje afgesloten voor het verkeer. Takeldienst Depannage Rik werd opgeroepen om de bestelwagen te takelen. (TP)