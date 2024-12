Bestelwagen crasht tegen boom, gewonde bestuurder (38) legt positieve ademtest af

Op de N8 bij Ieper crashte zondagnacht een lichte vrachtwagen tegen een boom. De 38-jarige bestuurder raakte gewond, hij legde een positieve ademtest af.

Politiezone Arro Ieper kreeg in de nacht van zondag op maandag even na 1 uur melding van het ongeval. Een lichte vrachtwagen van het merk Mercedes Vito was tegen een boom beland langs de Veurnseweg, het gedeelte van de gewestweg N8 bij Ieper. “De bestuurder, een man 38 jaar uit Ieper, raakte gewond”, verklaarde Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Hij legde een positieve ademtest af.”

De gewonde bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om de brokstukken op te ruimen en het wegdek te reinigen. De bestelwagen werd getakeld. (TP)