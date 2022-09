Bestelwagen botst op lijnbus aan Petit Paris kruispunt in Oostende

Vrijdagnamiddag rond 14.40 uur vond er een ongeval plaats met een bus van De Lijn en een bestelwagen aan het Petit Paris kruispunt in Oostende, langs de Torhoutsesteenweg en Koninginnelaan.

De bus van De Lijn reed op de busstrook in de Torhoutsesteenweg toen het voertuig ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan in botsing kwam met een bestelwagen die in dezelfde richting reed naast de busstrook. De rechterflank van de wagen raakte daarbij de linkerflank van de bus.

Kinderen veilig

Bij het ongeval raakte niemand gewond en er was uiteindelijk niet veel schade. Schoolgaande kleuters konden onder begeleiding van leerkrachten veilig uit de bus stappen. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen omdat het er nogal druk kan zijn. Uiteindelijk werd de zaak afgesloten door een Europees aanrijdingsformulier in te vullen door beide partijen. De politie moest op geen enkel moment bemiddelen.