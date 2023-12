Bestelwagen belandt op zij na ongeval op de E40

Maandagnamiddag, even voor 15 uur, gebeurde op de E40 in de richting van de kust een ongeval. Ter hoogte van de parking in Jabbeke kwam het tot een aanrijding tussen een personenwagen en een bestelwagen.

Daarbij belandde die laatste op zijn zij. De bestuurder van de bestelwagen kon zijn voertuig op eigen kracht verlaten. Hij zou naar het ziekenhuis overgebracht zijn. Ook de MUG-helikopter kwam ter plaatse, maar dat bleek onnodig.

De andere bestuurder kon, na een verklaring bij de wegpolitie te hebben afgelegd zijn weg vervolgen.

Door de takelwerkzaamheden waren er twee rijstroken afgesloten, dat leverde een kleine file op. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en reinigde het wegdek. Tegen 16 uur was de weg weer vrij.