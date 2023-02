Bestelwagen belandt op zij na ongeval in Oudenburg, man gewond naar het ziekenhuis

Op de Brugsesteenweg in Roksem, deelgemeente van Oudenburg, gebeurde dinsdagochtend een verkeersongeval. Daarbij raakte een persoon lichtgewond.

Een bestelwagen van Residentie Vastgoed uit Oudenburg, het makelaarskantoor van burgemeester Anthony Dumarey, raakte dinsdagmorgen betrokken in een verkeersongeval op de Brugsesteenweg. Volgens getuigen wou de bestelwagen de baan overdraaien toen hij in de flank gegrepen werd door een personenwagen. De klap was hevig. De bestelwagen kwam daardoor op zijn zij terecht. De personenwagen raakte eerst nog een boom en kwam daarna tot stilstand tegen een verlichtingspaal.

Uit voertuig bevrijd

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en moesten de bestuurder van de personenwagen uit zijn wagen bevrijden. De brandweer knipte het dak open en kon zo de man uit het voertuig halen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man van de bestelwagen kon zichzelf uit het voertuig bevrijden. Burgemeester Anthony Dumarey kwam ter plaatse: “Het gaat om een van onze medewerkers die borden gaat plaatsen bij woningen die we te koop hebben. Hij raakte als bij wonder niet gewond, maar was wel onder de indruk van wat er is gebeurd.”

Veel hinder

Het ongeval zorgde voor veel verkeershinder op de Brugsesteenweg. De baan werd in beide richtingen afgesloten. Er werd aan beide zijden een omleiding voorzien. Ook de bussen van De Lijn werden ingelicht en namen een andere route.