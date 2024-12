Beschonken vrouw (52) vlamt door rood licht en knalt tegen vrachtwagen: “En dat met fles Amaretto en braaksel op passagiersstoel”

Een 52-jarige vrouw uit Izegem stond dinsdagochtend terecht voor de Brugse politierechtbank voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeval onder invloed van alcohol en het negeren van een rood licht. De vijftiger knalde vorig jaar met haar wagen op een kruispunt in Pittem tegen een vrachtwagen en raakte zelf zwaargewond. Nu blijkt dat de hulpdiensten een lege fles Amaretto aantroffen op de passagiersstoel én dat de wagen vol braaksel lag. “Mevrouw werd buiten bewustzijn aangetroffen”, klonk het dinsdagochtend in de zittingszaal.

De 52-jarige S.H. knalde op 28 november vorig jaar met haar personenwagen op een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde die dag rond 10 uur op het kruispunt van de Robert Depaepelaan en de Brugsesteenweg in Pittem. Een kruispunt waar het met momenten héél druk kan zijn, zo ook die ochtend. De vijftiger negeerde een rood licht en knalde daardoor met volle snelheid tegen een vrachtwagen die het kruispunt wilde oversteken. De Franse vrachtwagenchauffeur kwam er met de schrik vanaf, maar S.H. zelf ging het minder goed af.

De hulpdiensten troffen de vrouw buiten bewustzijn aan in de wagen. Het slachtoffer werd uiteindelijk door de brandweer uit haar wagen bevrijd en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De auto was door de zware klap perte totale. Opvallend: de hulpdiensten troffen op de passagiersstoel een lege fles Amaretto aan en de wagen lag vol braaksel. Na een bloedafname bleek de vrouw teveel gedronken te hebben, al benadrukte advocaat Jan Ferlin dat de dame slechts net teveel gedronken had.

Vonnis

S.H. was zelf niet aanwezig tijdens de zitting dinsdagochtend. Raadsheer Ferlin tekende wel present. De rechter besloot de Izegemse vrouw een rijverbod van drie maanden op te leggen en een geldboete van 2.400 euro, waarvan de helft met uitstel. Bovendien moet de dame ook medische en psychische proeven ondergaan. De vrouw kreeg wel geen alcoholslot opgelegd, omdat advocaat Ferlin benadrukte dat de vrouw haar leven inmiddels terug op het juiste spoor heeft.