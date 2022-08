Beschonken bestuurder rijdt achteraan in op manoeuvrerend auto, man afgevoerd

Zondagmorgen vroeg werd de Kerkstraat in Anzegem afgesloten na een ongeval. Een jongeman die in Waregem uitgegaan was reed achteraan in op een parkerende wagen. De bestuurder werd afgevoerd met een hoofdwonde.

“Mijn vriendin had me nog gezegd dat ik niet meer naar Waregem moest gaan”, vertelde de man achteraf. Hij had net zijn verklaring afgelegd bij de politie van de zone Mira nadat hij een ongeval veroorzaakt in de Kerkstraat in Anzegem.

Hij had tot het ochtendgloren de bloemetjes buitengezet en was bijna thuis wanneer hij met zijn Opel Corsa achteraan inreed op ook al een Opel Corsa die aan het manoeuvreren was aan een parking langs de Kerkstraat. “Je mag hier vijftig, maar ik moet toegeven dat ik zeker zeventig reed. Ik heb die andere wagen gewoonweg niet gezien”, gaf de jongeman eerlijk toe.

Door de klap werd de auto naar voor geduwd. De bestuurder, een oudere man, was gewond. “Ik ben meteen uit mijn voertuig gekropen om eerste hulp te bieden. Hij had een hoofdwonde”, weet de veroorzaker. Een ambulance kwam ter plekke om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen.

De jonge Anzegemnaar die het ongeval veroorzaakte blies positief op alcohol. “Ik heb inderdaad te veel gedronken. Het is echt waar de eerste keer dat ik met een glas op achter het stuur kruip en dan gebeurt dit”, vertelde hij geëmotioneerd.

De Kerkstraat bleef een tijdlang afgesloten tot de wagen van het slachtoffer was getakeld. (JD)