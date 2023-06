Beschonken bestuurder ramt plantenbak in Blankenberge en veroorzaakt zo lichte hinder

In de Smet De Naeyerlaan aan het Blankenbergse station beukte een Luxemburgse bestuurder vrijdagavond om half elf een plantenbak. De persoon had gedronken.

Vrijdagavond even rond 22:30 uur gebeurde in de Smet De Naeyerlaan, op een steenworp van het station een ongeval. De bestuurder van een personenwagen met Luxemburgse nummerplaat verloor er in een flauwe bocht de controle over zijn voertuig en ramde daarbij een plantenbak.

Aanvankelijk werd gevreesd dat de chauffeur gekneld zat, maar uiteindelijk kon de man, die duidelijk boven zijn theewater was, vlot uit de wagen gehaald worden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeval was de Smet De Naeyerlaan even afgesloten voor het verkeer maar grote hinder was er niet.