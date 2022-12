Beschonken autobestuurder knalt met 2PK’tje tegen aanhangwagen in Watou

Er gebeurde vrijdagnamiddag een dubbel ongeval bij het Poperingse grensdorpje Watou: de aanhangwagen van een tractor kwam dwars te staan op een weg. Niet veel later knalde een auto op het landbouwvoertuig. De bestuurder bleek onder invloed.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdag even voor 17 uur in de buurt van een houthandel op de Kapellestraat in de Poperingse deelgemeente Watou. De aanhangwagen kwam dwars te staan op het spekgladde wegdek. Niet veel later vloog een auto tegen het gestrande landbouwvoertuig. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was de bestuurder van het autootje een man van 54 jaar uit Poperinge. Hij legde een positieve ademanalyse af. De auto was niet meer rijvaardig. De verwondingen van de beschonken bestuurder zouden meevallen. (TP)