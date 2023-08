Beperkte schade bij aanrijding tussen twee voertuigen in Rekkem

Maandagnacht raakten twee voertuigen betrokken bij een aanrijding in de Lauwestraat in Rekkem. Niemand raakte gewond, maar het voorval deed haalde akelige herinneringen op aan een het ongeval dat in 2022 plaatsvond. Toen belandde een voertuig in de gevel van een woning.

Het ongeval deed zich voor kort na 23.30 uur, pal voor het kruispunt van de Lauwestraat en de Moeskroenstraat. “Ik reed in de richting van Lauwe toen ik die donker gekleurde wagen zag aanstormen”, klinkt het bij de bestuurster van de witte SUV. “Hij week helemaal van zijn baan af en ramde mij in de zijkant. Er was helemaal niets wat ik kon doen om de aanrijding te vermijden.”

Geen gewonden

Niemand raakte gewond en de ziekenwagen moest dan ook niemand naar het ziekenhuis overbrengen. De rijbaan werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Het voorval riep heel wat nare herinneringen op voor de buurtbewoners. Vorig jaar verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig in de bocht, pal voor het kruispunt met de Moeskroenstraat, en kwam hij in de gevel van een woning terecht.

Verschillende getuigen verklaarden dat alcohol aan de basis van het ongeval lag. De politie wenste niet te reageren op het voorval.