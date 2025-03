BEKIJK – E40 even volledig afgesloten door ongeval met auto en vrachtwagen in Loppem

Dinsdagmiddag even voor 17 uur gebeurde op de E40 ter hoogte van Loppem een ongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een vrachtwagen en een personenauto die in de richting van de kust reden met elkaar in botsing.

Daarbij kwam de auto tegen de middenberm terecht. De hulpdiensten, waaronder ook de mug-heli, kwamen ter plaatse. De bestuurster van een derde auto die alles zag gebeuren maar zelf niet bij het ongeval betrokken raakte, was zo aangedaan dat ze na de eerste bestuurder ook naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Omdat de mug-heli op de snelweg landde, werd deze even afgesloten. Eens beide wagens en de vrachtwagen op de pechstrook stonden kwam het verkeer richting kust weer op gang. Uiteindelijk bleek alles nog mee te vallen.



