BEKIJK de spectaculaire beelden – Mobiele kraan van 60 ton gaat door de middenberm, dendert naar beneden en eindigt op zijn zij

Donderdagmiddag rond half zes gebeurde op de N49/E403 in Moerkerke, Damme een spectaculair ongeval.

Aan de werf ter hoogte van de Leopoldsvaart Zuid -Noord ging, door een nog ongekende reden, een mobile kraan van 60 ton, die in de richting van Maldegem reed, door de middenberm. Het gevaarte kwam op het rijvak richting Knokke-Heist terecht en reed daar aan de brughelling naar beneden, om op zijn zijkant aan de Langeweg tot stilstand te komen.

De chauffeur mocht van geluk spreken dat hij geen 10 meter verderop in de vaart terecht kwam. Hij zat gekneld in zijn cabine en diende door de hulpdiensten bevrijd te worden. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeval was het filerijden in beide richtingen.



© JVM

© JVM

© JVM

© JVM