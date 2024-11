Bejaarde vrouw uit Knokke-Heist als enige schuldig aan ongeval dat motard in rolstoel deed belanden: “Niet bewezen dat hij overdreven snel reed”

Een 86-jarige vrouw uit Knokke-Heist is als enige schuldig bevonden aan een verkeersongeval in Damme, waarbij ze geen voorrang verleende en een motorrijder zwaargewond raakte. Dat de motard te snel zou gereden hebben, veegde de Brugse politierechtbank van tafel. “Hij was zichtbaar, maar ze heeft hem eenvoudigweg niet gezien”, klonk het streng.

Op woensdagavond 20 september 2023 stak de 86-jarige S.F. uit Knokke-Heist met haar wagen vanuit de Oude Westkapellestraat de N49 in Damme over. De vrouw draaide linksaf richting Knokke maar haar wagen werd in volle vaart aangereden door een 52-jarige motard die vanuit Knokke kwam. De man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en lag een tijdlang in coma. Ruim een jaar later zit hij nog steeds in een rolstoel.

Het onderzoek wees uit dat de bejaarde vrouw voorrang had moeten verlenen. S.F. beweerde evenwel dat ze de motorrijder op geen enkel moment had zien aankomen. De verdediging stelde een verkeersdeskundige aan en die kwam tot de conclusie dat de motorrijder aan een snelheid van 132 kilometer per uur reed waar slechts 90 was toegelaten. De advocaat van S.F. vroeg daarom de vrijspraak. “Dit was geen voorzienbare hindernis”, meende meester Bart Bleyaert.

De Brugse politierechtbank ziet dit evenwel anders. “Uit het strafdossier blijkt niet dat sprake was van een overdreven snelheid”, klonk het. “De beklaagde heeft het slachtoffer gewoonweg niet gezien, hoewel hij zichtbaar in aantocht was. Dat blijkt ook het relaas van de getuige. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de motorfiets niet zichtbaar zou zijn geweest.”

De politierechter veegde het verslag van de verkeersdeskundige van tafel en hield er dan ook geen rekening mee. Volgens de rechter baseerde de deskundige zich op enkele foute veronderstellingen. Dat de motorrijder aan de reglementaire snelheid de aanrijding had kunnen vermijden, noemde de rechter “weinig realistisch”. Het negeren van de voorrangsplicht was volgens de rechter dan ook de enige oorzaak.

S.F. werd dinsdag uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank legde de aansprakelijkheid volledig bij de vrouw, die aan het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding moet betalen van 15.000 euro. Een deskundige zal de totale schade moeten becijferen. (AFr)