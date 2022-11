Bejaarde man uit Wevelgem overleden nadat hij onwel wordt in wagen in Roeselare

Een bejaarde man uit Wevelgem kwam dinsdagmiddag iets na 16 uur te overlijden toen hij langs de Veldstraat in Roeselare onwel werd in zijn wagen. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar ondanks de reanimatiepogingen kwam alle hulp te laat.

Een man, geboren in 1945, uit Wevelgem had dinsdag een bezoek gebracht langs de Veldstraat en wou terug met zijn wagen vertrekken. Op dat ogenblik liep het echter verkeerd. De man werd onwel in zijn wagen. Omstaanders belden onmiddellijk de hulpdiensten op. Een MUG-team en een ambulance snelden ter plaatse. De brandweer bracht een tent om een gedeelte van het voertuig af te dekken. De artsen en verplegers probeerden de man nog lange tijd te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De Wevelgemnaar overleed ter plaatse.