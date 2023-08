Bejaarde man uit wagen bevrijd nadat hij langs elektriciteitspaal scheert en daarna in gracht eindigt

De hulpdiensten moesten zaterdagochtend uitrukken naar Sint-Henricus, bij Torhout, voor een verkeersongeval. Een bejaarde man was er in de gracht geëindigd en moest door de brandweer uit zijn wagen bevrijd worden. De man had veel geluk want scheerde kort voor de gracht nog rakelings langs een paal. Hij werd na het ongeval onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 8 uur in de Kortemark-Ellestraat in Sint-Henricus. Dat is pal op de grens tussen Torhout en Kortemark. De bejaarde man, vermoedelijk een zeventiger, kwam uit de Gitsstraat in Kortemark gereden en raakte net in de Kortemark-Ellestraat van de weg af.

Na een bocht dwarste hij de weg volledig in zijn Opel Astra, reed links van de weg over de zachte berm, scheerde daar rakelings langs een elektriciteitspaal, denderde over de oprit van een boerderij en kwam tot slot enkele meters verder in de gracht terecht.

Thermische deken

De brandweerposten van Torhout en Gits snelden ter plaatse. De bejaarde man raakte niet op eigen kracht uit zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Aanvankelijk leek hij niet gewond maar eenmaal uit de wagen werd de man onwel, vermoedelijk door de impact.

Hij werd op de grond gelegd onder een thermische deken van aluminiumfolie en kreeg ter plaatse de dringendste zorgen. Nadien werd hij met de ziekenwagen naar het AZ Delta in Torhout gebracht. Door het verkeersongeval was er minieme verkeershinder. (JH)