Een 86-jarige man raakte woensdagmiddag lichtgewond nadat hij ten val kwam in de Hoogstraat in Alveringem.

Rond 14.10 uur kwam de man ten val toen hij in de Hoogstraat passeerde en sukkelde daarbij in de gracht. Gelukkig zat er op dat moment weinig water in de gracht en kon hij rechtop blijven zitten.

Passanten belden een ziekenwagen op waarna de man uit de gracht werd geholpen. Hij liep bij zijn val lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. (JH)