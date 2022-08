Bejaarde fietsster zwaargewond na aanrijding op de N36 in Harelbeke: “Ik week nog uit, maar raakte haar voorwiel”

Een bejaarde fietsster is maandagnamiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding op de N36 bij de oversteekplaats tussen de Beverhoek en de Beversestraat. “Ik probeerde haar nog te ontwijken, maar raakte haar voorwiel”, zegt de jonge automobilist die de vrouw aanreed. “Ik hoop dat alles goedkomt.”

Het ongeval gebeurde rond 13.45 uur op de Ringlaan (N36) in Harelbeke. Een vrouw van 82 jaar uit Hulste kwam met haar fiets vanuit de Beverhoek en wou de drukke weg oversteken. “Ik dacht dat ze mij van ver zag komen, maar ze stak toch over”, zegt de jongeman die zelf ook erg aangedaan is. “Ik week nog uit, maar raakte nipt haar voorwiel waardoor ze viel. Ik ben er niet goed van, ik hoop dat alles goedkomt met haar.”

De bejaarde vrouw liep een ernstige hoofdwonde en een hersenletsel op. Ze werd met de MUG naar het ziekenhuis gebracht en haar toestand is momenteel stabiel.

Alle meerdere ongevallen gebeurd

Aan de oversteekplaats waar het ongeval plaatsvond, gebeurden in het verleden ook al verschillende ongevallen. “We zijn er ons van bewust dat dit een erg gevaarlijke oversteekplaats is”, zegt commissaris Tamara Lavrijsen van politiezone Gavers. “Daarom maken we nu intern een lijst op van alle incidenten die daar al voorgevallen zijn en die zullen we dan bezorgen aan het Agentschap Wegen en Verkeer, zij zijn bevoegd voor deze weg.” (JF)