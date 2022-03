Bejaarde fietser gewond na knal tegen geopend portier in Nieuwpoort

In de Langestraat in Nieuwpoort raakte een 83-jarige man uit Lombardsijde gewond bij een ongeval.

Dat gebeurde dinsdag even voor 17 uur. Een bestuurster uit Nieuwpoort had haar voertuig geparkeerd in de Langestraat. Bij het openen van het portier had de dame de fietser niet opgemerkt die de Langestraat volgde.

De 83-jarige man uit Lombardsijde reed het geopende portier aan en kwam ten val. De gewonde man werd overgebracht naar AZ West te Veurne. Hij werd gewond aan het hoofd maar stelt het ondanks alles goed. (JH)