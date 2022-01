Bejaarde fietser (70) uit Oostkamp zwaargewond nadat ze opgeschept wordt door Range Rover

In Oostkamp gebeurde gisteren (dinsdag) rond 16.00 uur een zwaar ongeval. De bestuurder van een Range Rover zag een fietser niet. De bejaarde dame raakte daarbij zwaargewond.

Een 53-jarige vrouw uit Zedelgem reed dinsdag met haar personenauto Range Rover in de Kortrijksestraat in Oostkamp in de richting van Brugge.

Wanneer ze linksaf de Majoor Woodstraat wil inslaan, komt het tot een aanrijding met een fietser die op dat ogenblik het gemeenteplein verlaat om de Majoor Woodstraat te dwarsen.

Zwaargewond

De fietser, een 70-jarige vrouw uit Oostkamp, raakt zwaargewond en wordt overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.